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Торторелла: нет паники. Нет лишних дискуссий. Просто есть чувство срочности

Торторелла: нет паники. Нет лишних дискуссий. Просто есть чувство срочности
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4), которое стало третьим подряд для «мундиров».

«Мы достаточно обсуждали и разговаривали о нашей ситуации. Я не верю, что у нас недостаточно усердия или уверенности в своих силах. Но мы не понимаем, на каком уровне мы должны играть прямо сейчас. Нет паники. Нет лишних дискуссий. Просто есть чувство срочности», — заявил Торторелла после матча.

«Коламбус» потерпел третье поражения кряду и выбыл из зоны плей-офф Восточной конференции после того, как победил «Монреаль Канадиенс». У канадского клуба 85 очков, у «жакетов» — 84. «Эдмонтон» впервые взял верх за три матча и поднялся на 11-е место Запада, набрав 75 баллов.

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