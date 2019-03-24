Анже Копитар забил победный буллит «Анахайму» в стиле Павла Дацюка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» победил в серии буллитов «Анахайм Дакс» — 4:3. «Короли» впервые за долгое время сумели одержать победу во втором матче подряд. Победу «Лос-Анджелесу» в серии буллитов принёс словенский нападающий Анже Копитар.

Словенец реализовал буллит в стиле Павла Дацюка, эффектно переиграв голкипера «Дакс» Райана Миллера. 37-летний Миллер является рекордсменом НХЛ по победам среди американских вратарей.

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не попал в состав команды. Российский нападающий пропустил третий матч «Кингз» из последних четырёх по решению главного тренера Уилли Дежардена.

Красивые попытки Ковальчука и Копитара — в обзоре серии буллитов с «Тампой»

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