Форвард «Рейнджерс» Нивс — о Георгиеве: если честно, он просто невероятен

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Бу Нивс отметил игру российского голкипера Александра Георгиева, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1) отразил 44 броска из 45. Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию поражений из пяти матчей.

«Сегодня он был хребтом нашей команды. Он сделал ряд спасений, которые завели всю команду. Если честно, он просто невероятен», — цитирует Нивса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В конце первого периода российский вратарь сделал несколько блестящих сейвов в меньшинстве, играя без клюшки. Георгиев стал первым вратарём в истории клуба, который одержал две победы в сезоне над одним соперником, совершив в каждом из матчей более 40 сейвов.