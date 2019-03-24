Хара: благодарен «Бостону» за возможность провести ещё один сезон

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара прокомментировал продление контракта на один сезон.

«Я благодарен „Брюинз“ за возможность провести здесь еще один сезон. Клуб всегда был очень внимателен к моей семье и ко мне, всегда поддерживал нас. И я очень благодарен моим одноклубникам. Они очень много значат для меня. Я получаю огромное удовольствие от того, что каждый день прихожу на каток.

Мне нравится моя роль в команде. Я горжусь, что являюсь её капитаном, одним из наставников для молодых ребят, которые помогают им выбрать правильный путь и становиться всё лучше и лучше», — цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 24 марта, Здено стал 22-м защитником в истории НХЛ, достигшим этой отметки, и только третьим – из европейских представителей своего амплуа. До него это удалось Никласу Лидстрёму (264) и Сергею Гончару (220). В 1479 матчах за карьеру в НХЛ на его счету 641 (200+441) очко.