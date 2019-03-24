Мюррей — о Макканне: ребята, он просто монстр! Я знаю это ещё с OHL

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился мнением об игре своего друга Джареда Макканна, пополнившего состав команды в результате обмена с «Флоридой Пантерз».

«Ребята, он просто монстр! Я знал это ещё с тех пор, когда мы с ним играли в ОХЛ. Сложно передать, как я рад, что он так здорово вписался в команду после перехода из „Флориды“», — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ.

В 26 матчах после обмена в «Питтсбург» из «Флориды» на счету 22-летнего канадца уже 11 шайб, три из них – в меньшинстве. В 46 матчах за «Пантерз» он отличился восемь раз. До этого сезона лучшим результатом канадского форварда были девять голов (2015/16 и 2017/18). В последних играх Джаред играл в звене с Филом Кесселом и Теодором Блюгером.