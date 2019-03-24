Бобровский: чувствую себя лучше и надеюсь, что смогу сыграть с «Ванкувером»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, получивший травму верхней части тела, рассказал о самочувствии перед игрой с «Ванкувер Кэнакс», которая пройдёт в ночь на 25 марта мск.



«Чувствую себя лучше. Давайте посмотрим, какие ощущения я буду испытывать перед игрой, когда мы примем окончательное решение. Надеюсь, что смогу сыграть с «Ванкувером».



Что касается матча с «Эдмонтоном», то я не верил, что помогу команде в таком состоянии. Я знаю своё тело, у меня есть опыт. Всегда хочется помогать команде, но если есть дискомфорт, и я чувствую, что не в состоянии принести пользу, то не стоить выходить на лёд и форсировать события», — приводит слова Бобровского официальный сайт «мундиров».



За последний месяц россиянин пропустил три важных матча, по разным причинам оставаясь либо в запасе, либо вообще не попадая в заявку команды на матч. В отсутствие российского вратаря основным голкипером становится финн Йоонас Корписало.

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