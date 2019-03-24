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Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда одержала победу со счётом 3:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Тома Уилсона. Одним из ассистентов канадца выступил Александр Овечкин, набравший 1206-е очко в карьере и обошедший Венсана Дамфуса. Во втором игровом отрезке Трэвис Бойд укрепил преимущество «столичных», на что «Флайерз» ответили голом Якуба Ворачека, реализовавшего численный перевес. В третьей двадцатиминутке Якуб Врана снова увеличил преимущество хозяев до двух шайб и установил окончательный счёт.

Овечкин провёл на льду более 20 минут, заработал двухминутное удаление и нанёс шесть бросков в створ. Евгений Кузнецов нанёс три броска и выиграл 45% выбрасываний за 15 минут 34 секунды на льду, Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «+1» за 19 минут 15 секунд. У Ивана Проворова «-1» и три силовых приёма за 25 минут 37 секунд.

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НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Уилсон (Дженсен, Овечкин) – 03:52 (5x5), 2:0 – Бойд (Нисканен) – 30:47 (5x5), 2:1 – Ворачек – 37:10 (5x4), 3:1 – Врана (Коннолли) – 48:07 (5x5)
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