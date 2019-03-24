Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда одержала победу со счётом 3:1.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Тома Уилсона. Одним из ассистентов канадца выступил Александр Овечкин, набравший 1206-е очко в карьере и обошедший Венсана Дамфуса. Во втором игровом отрезке Трэвис Бойд укрепил преимущество «столичных», на что «Флайерз» ответили голом Якуба Ворачека, реализовавшего численный перевес. В третьей двадцатиминутке Якуб Врана снова увеличил преимущество хозяев до двух шайб и установил окончательный счёт.

Овечкин провёл на льду более 20 минут, заработал двухминутное удаление и нанёс шесть бросков в створ. Евгений Кузнецов нанёс три броска и выиграл 45% выбрасываний за 15 минут 34 секунды на льду, Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «+1» за 19 минут 15 секунд. У Ивана Проворова «-1» и три силовых приёма за 25 минут 37 секунд.