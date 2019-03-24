Тротц — четвёртый тренер в истории НХЛ, проведший 1600 матчей

«Нью-Йорк Айлендерс» проводит домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс».



Для главного тренера «островитян» Барри Тротца эта игра стала 1600-й в НХЛ. Специалист занимает четвёртое место в лиге по количеству проведённых матчей. Рекорд НХЛ принадлежит Скотти Боумэну (2141), второе место занимает бывший главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль (1636), топ-3 замыкает Эл Арбур (1607). Кроме того, Тротц занимает четвёртое место в лиге по количеству побед.



До работы с «Айлендерс» специалист 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и четыре года — «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Ранее он также возглавлял клубы АХЛ «Балтимор Скипджекс» и «Портленд Пайретс».

Тротц ушёл от Овечкина, чтобы стать лучшим тренером года в НХЛ Но наставник команды Кучерова может вмешаться в эти планы.