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Овечкин продлил безголевую серию до четырёх матчей

Овечкин продлил безголевую серию до четырёх матчей
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда одержала победу со счётом 3:1.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, но при этом снова не сумел отметиться заброшенной шайбой. Безголевая серия лидера столичного клуба составляет уже четыре игры. После дубля в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (17 марта) Овечкин не смог поразить ворота «Нью-Джерси Дэвилз», «Тампы» (21 марта), «Миннесоты Уайлд» и «Филадельфии».

Овечкин провёл на льду более 20 минут, заработал двухминутное удаление и нанёс шесть бросков в створ. Евгений Кузнецов нанёс три броска и выиграл 45% выбрасываний за 15 минут 34 секунды на льду, Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «+1» за 19 минут 15 секунд. У Ивана Проворова «-1» и три силовых приёма за 25 минут 37 секунд.

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