Уилсон: «Вашингтон» следит за турнирной таблицей, но это не самое главное

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:1).

«Были моменты в сегодняшней игре, когда мы выглядели не лучшим образом. В эти минуты Холтби нас выручал. Но были и хорошие эпизоды. Нам удалось забить, мы создавали голевые ситуации. Так что будем работать дальше.

Мы следим за турнирной таблицей и знаем, какая там ситуация. Но это не самое главное. Главное заключается в том, что нам надо брать очки. В это время года очень важно, чтобы команда была довольна игрой, добивалась цели. Этого не было в матче с «Миннесотой», и мы хотели исправить положение в сегодняшней игре. В итоге нам удалось победить", — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.