Холтби: если успокоимся на достигнутом, то вряд ли выиграем серию у «Тампа-Бэй»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:1).

«У нас всё было нормально, но в последнее время команду вдруг стало бросать то в жар, то в холод. Мы уже сталкивались с таким явлением и сможем сделать выводы на будущее. В предстоящих матчах нам надо обрести уверенность, а встречаться придётся с хорошими командами. Но это хорошо. Это отличная возможность наладить игру.

Возможная серия с «Тампа-Бэй Лайтнинг»? Мы понимаем, что должны играть ещё лучше. Если мы успокоимся на достигнутом, то вряд ли выиграем у них серию. Мы понимаем, что должны прибавить. И у нас это почти получилось. Поэтому концовка чемпионата так интересна. Есть возможность узнать, на что мы способны", — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.