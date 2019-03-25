И. Воробьёв — о поражениях ЦСКА в регулярке: вас не учили смотреть в настоящее?

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«ЦСКА – хорошая команда, как и мы. Всё будут решать детали, мелочи, тонкости. Хорошая будет серия. Четыре поражения в регулярке? Вас не учили смотреть в настоящее и будущее, а не в прошлое? То был регулярный чемпионат, а сейчас плей-офф, это совсем другая тема.

Мы смотрели, как играл ЦСКА, когда было время, и сейчас готовимся. Больше обращаем внимание на свою игру и разбираем. Есть понимание и идеи, как остановить тройку Вея.

Команда занимается в рабочем режиме по плану, который мы составили. Много или мало неделя перерыва – никогда не угадаешь. Бывает, семь игр сыграешь и ты в игровом ритме, бывает, что подольше отдыхаешь, тут сложно сказать. Подготовка к серии с ЦСКА несколько отличается от предыдущих серий. На мой взгляд, были матчи, где мы все три периода сыграли мощно. Бывальцев в первой тройке сыграл неплохо в последнем матче", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.