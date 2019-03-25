Светлов: резерв «Адмирала» — прежде всего иностранцы. Посмотрите на Уфу и Казань

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал заключение нового контракта и поделился ожиданиями от селекционной работы.

«Контракт на один сезон? Не вижу смысла вдаваться в эти подробности, самое принципиальное, что весь наш штаб сохранен. Продолжаем работу во Владивостоке, одном из самых хоккейных городов России. В прошедшем чемпионате «Адмиралу» удалось с достоинством пройти через штатные и нештатные ситуации, сделан шаг вперёд. В следующем сезоне надо сделать ещё два шага — и быть в плей-офф.

Благодаря поддержке губернатора региона и президента клуба надеемся начать формирование команды не летом, как год назад, а уже в ближайшие дни. По сути, активная работа на трансферном рынке КХЛ началась ещё в феврале, с этой точки зрения хорошо, что с тренерским штабом наступила ясность. Теперь вместе со спортивным директором Эдуардом Смирновым активно включаемся в трансферные поиски. Наработки у «Адмирала» уже есть.

Наверное, чуть-чуть проще действовать на рынке легионеров. Год назад у нас был запрет на иностранцев, сняли его в середине осени, укомплектовались двумя-тремя легионерами в авральном режиме. Но есть надежда, что в предстоящем сезоне нам удастся полностью закрыть квоту из пяти легионеров, и здесь мы уже не будем отличаться от остальных клубов КХЛ. Посмотрите на нынешние Уфу, Екатеринбург, Казань, другие клубы Восточной конференции — везде результат во многом делают именно легионеры. У нас есть хороший российский костяк, наш резерв — прежде всего иностранцы», — цитирует Светлова Russia-Hockey.