Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата»

Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

В середине сезона мы уже подробно обсуждали игру «Салавата Юлаева» под руководством Николая Цулыгина. На тот момент уфимцы поражали беззубой игрой в атаке в матчах с топ-клубами, но имели очень хорошие цифры по игре в обороне.

— Это была самая малопропускающая команда Востока – 60 пропущенных шайб в 31 матче.

— Она занимала второе место в лиге по игре в меньшинстве.

— Не потерпела ни одного поражения с разницей более двух шайб.

«Салават» последний из топ-клубов КХЛ. В чём дело и где бразильский хоккей? Очень много цифр.

К концу регулярки эти показатели у «Салавата» просели, но не критично. Пугало, что за весь чемпионат при таком подборе нападающих они так и не разобрались, как им играть в атаке. Системы не было, импровизация не работала. Цулыгина могли убрать в любой момент и многие бы поддержали руководство клуба в этом решении. Но ему дали доработать и показать, как его сдерживающий хоккей будет работать в плей-офф.

«Магнитка» и «Автомобилист» уже посмотрели и отправились в отпуск. Попробуем разобраться, что скрывается за главным прорывом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Отказ от поездки основным составом на Дальний Восток

Тема банальная и заезженная. Медицинский факт заключается в том, что перед стартом плей-офф пока конкуренты бились за преимущество своей площадки, лидеры Уфы получили две недели на подготовку к решающей части сезона. Где надо их нагрузили, где было необходимо дали передохнуть. Умарк и Ко перегрузились и подошли к кубковому раунду со свежей головой и в оптимальной физической форме. «Салават» не тратит лишний раз силы на беготню, но когда надо включается и буквально сминает соперника. Это было хорошо видно на старте третьей игры с «Магниткой» и в двух последних матчах серии с «Автомобилистом».

И сейчас уже вряд ли кто-то захочет пошутить в комментариях под словами Хартикайнена.

Хартикайнен: то, что не летал на Дальний Восток, поможет держаться до финала

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Отношения Цулыгина с игроками

Этот момент помог Цулыгину удержаться в «Салавате» в критические моменты. Став главным тренером, он стёр грань между отношениями «игрок-тренер» до критической отметки. Кому из лидеров не понравится, когда ему всецело доверяют, не загоняют в рамки и прислушиваются к его мнению? Но когда постоянно находишься в зоне комфорта и нет нужного результата, атмосфера в раздевалке начинает накаляться. Если Цулыгин закрывал глаза на бездельничество легионеров, возникали вопросы у других игроков. Если начинал строить легионеров, обижались уже Умарк и Ко.

Но, как говорит Майк Бэбкок, если у тебя нет проблем в команде, нужно их создать. У «Салавата» их было слишком много, но ни разу игроки не сливали тренерский штаб.

Игроки «Салавата» Ткачёв и Панин подрались в раздевалке

Вот два показательных момента в отношениях Цулыгина с игроками.

1) Реакция тренера на семейные проблемы Умарка. Не секрет, что беременность супруги Линуса проходила с осложнениями и, несмотря на все проблемы в игре самого шведа и команды в целом, в клубе вошли в его положение. Умарка не просто отпускали (и не раз) на родину, его не торопили обратно. Первая такая ситуация возникла, когда у «Салавата» продолжался затяжной кризис. Цулыгин не оправдывал поражения отсутствием лидера или не намекал на то, что он слишком долго отсутствует. К Умарку отнеслись по-человечески, а он хоть и приехал в Уфу зарабатывать, всё-таки любит хоккей и умеет работать на команду. К концу сезона швед стал меньше пижонить и больше ценить отношение к себе со стороны клуба.

2) В какой-то момент Владимир Ткачёв не забивал 30 матчей подряд. Его хлеб – это голы и передачи, без них он не большой помощник для команды. Ткачёва воспитывали партнёры, сам Цулыгин выводил его из состава, но не думал задвигать в глухой запас, ставить в четвёртое звено или давать по пять-шесть минут за матч. Его продолжали учить системно играть в обороне и ждать, когда форварда прорвёт при завершении атак. Как и в случае с Умарком, лучшие матчи в сезоне Ткачёв проводит в плей-офф и почти не допускает грубых ошибок.

Зюзин: Умарк как не забивал, так и не забивает, зато успел отлучиться на родину

И такие моменты можно подобрать к каждому игроку «Салавата». Хохрякову доверили место в спецбригаде большинства, Кадейкину нашивку ассистента после дисквалификации Панина, Бурмистрову дали роль второго центра после провального отрезка в Казани, Семёнов был не нужен даже «Витязю», Панину и Ларсену прощалось многое, Хартикайнену и Кемппайнену очень многое. Только Метсола работал как часы, остальные получали много шансов, но далеко не всегда ими пользовались. Цулыгин терпел (бедный Шэн) и получил в плей-офф команду, которая: а) готова биться друг за друга; б) не только поверила в его систему, но и увидела, что она даёт результат. Настал момент, когда даже Умарк стал получать удовольствие от игры в откат.

Лучший хоккей в сезоне от тройки Кемппайнена

Большой резерв в игре «Салавата» был скрыт именно в первом звене. Просто сравните количество и разницу голов тройки Умарк – Кемппайнен — Хартикайнен за всю регулярку и в 11 матчах плей-офф при игре в равных составах.

Регулярный чемпионат: 20 (забито) – 13 (пропущено).

Плей-офф: 10 – 1.

«Магнитка» и «Автомобилист» уделяли особое внимания легионерскому звену «Салавата», но те очень удачно выходили из-под прессинга в своей зоне и организовывали быстрые атаки. Помните сумасшедший двойной сейв Якуба Коваржа в третьей игре серии? Ему предшествовал образцовый выход уфимцев из своей зоны, целью которого было создать численное преимущество в атаке за счёт рывка Ларсена.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это был не шальной выход Умарка и Ко из зоны, а чётко заготовленная комбинация, в чём можно было убедиться в следующем матче, когда уфимцы провернули точно такой же трюк. Задача Хартикайнена заключалась в том, чтобы доставить шайбу по борту до чужой зоны, Кемппайнену было важно стянуть на себя одного из защитников и увезти его с пятака, а Умарк и Ларсен должны были разобраться с оставшимся защитником.

Хартикайнен тормозил при входе в зону и переадресовывал шайбу Умарку, которого уже был готов поддержать Ларсен.

Вот как это выглядело на видео. Обратите внимание, как Умарк притормаживает на синих линиях. На своей, чтобы подождать партнёров, на чужой, чтобы пропустить их в зону и остаться между обороняющимися и догоняющими игроками «Автомобилиста».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Как это ни странно, в плей-офф тройка Кемппайнена лучше играет в равных составах, чем при розыгрыше большинства. Нет, свои голы, пусть и с не очень высоким процентом реализации при игре «5 на 4» они забивают, но куда больше опасности создают в формате «5 на 5». Поражает не процент бросков в створ с пятака, а их количество и соотношение с бросками из слота (зона между кругами для вбрасываний).

Карта бросков тройки Кемппайнена в плей-офф Фото: InStat

Качество бросков

На первый взгляд тактика Цулыгина проста, как его комментарий после победы в серии: «Все игроки знали, что делают: кто играет в нападении, кто в защите».

Когда видишь соотношение бросков в створ ворот за серию 38.4 – у «Автомобилиста» и 22.4 – у «Салавата», можно легко усомниться в гениальности этого утверждения. Вот как выглядят эти цифры у восьми лучших команд текущего розыгрыша Кубка Гагарина за два раунда плей-офф. Как по разнице, так и по количеству своих бросков хуже «Салавата» только «Динамо», которое врезалось в стену имени Игоря Никитина.

Разница бросков Фото: InStat

Но свои 25-26 бросков за матч «Салават» делал, а главное, что его отличает от конкурентов – качество этих самых бросков. Мы уже видели, откуда атакует тройка Кемппайнена, но и остальные звенья команды вполне успешно доставляли шайбу на пятак. Заметно уступая другим командам по общему количеству бросков, уфимцы опережают большинство из них по количеству, проценту попадания и голам с пятака. Команда Цулыгина – единственная, кто входит в топ-3 по всем трём показателям.

Броски с пятака в плей-офф Фото: InStat

Даже Умарк выдерживал борьбу на пятаке и «с мясом» заталкивал шайбу за линию.

Видео можно посмотреть на официально сайте КХЛ.

Если взять зону чуть ниже – броски из слота, то в регулярке «Автомобилист» атаковал и защищался едва ли не лучше всех в лиге.

Но по ходу серии с «Салаватом» Мартемьянов не мог узнать своих игроков. «Моменты есть, надо забивать, броски вроде бы есть, но они не такие опасные», — жаловался тренер.

Посмотрите, как изменились ситуация. Уфа не просто лишила команду Мартемьянова качества бросков и отодвинула её на край, она умудрилась понизить процент атак соперника со своего пятака до 63,9%. Это ещё страшнее, чем 38,2% попаданий из слота. При неработающем большинстве (один гол за серию) – это приговор.

Зоны бросков в серии «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Фото: InStat

Блоки и зоны для атаки

Игра на обоих пятаках вообще главное оружие «Салавата» в текущем плей-офф. Заметно понизив процент попадания бросков соперника в створ ворот из центральной зоны, уфимцы уже сделали полдела.

Откуда забивали Метсоле в регулярке? Левая карта – все голы, правая карта – голы в большинстве. По ним видно, что финну почти нереально забить не из центральной зоны.

Карта голов в ворота Метсолы. Все голы — голы в бол Фото: InStat

Поэтому тренерский штаб «Салавата» решил пойти от простого и постарался создать максимально комфортные условия для своего вратаря. Хотя, глядя на точки бросков игроков «Автомобилиста», можно подумать, что уфимцы бросили Метсолу под расстрел.

Карта бросков в серии «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Фото: InStat

Такое тоже было. К примеру, в первом матче серии или во второй половине третьей игры. Но ещё «Салават» очень много блокирует бросков. Как говорит Леонид Вайсфельд, 14 блоков – это победа. В двух последних матчах по разным данным игроки Уфы приняли на себя 48-50 бросков, а их средний показатель в плей-офф был равен 15.5 блокам за матч. Больше только у «Авангарда». А вот «Автомобилист» из лучшего клуба регулярки в серии с «Салаватом» превратился в решето. В среднем только 7.8 заблокированных бросков за матч!

Фото: InStat

Слева – броски, которые не дошли до ворот Метсолы, справа – до ворот Коваржа. Поразительная разница в зоне слота: практически отсутствие живого места на одной стороне и чистый лёд на другой.

Броски, которые не дошли до вратарей. Метсола — Коварж Фото: InStat

Броски с закрытым обзором у вратаря

Откуда же взялось столько бросков по воротам Метсолы? Команда Цулыгина не запрещала атаковать сопернику при двух условиях: а) делать это не из зоны слота/пятака; б) Юха должен был видеть момент броска.

«Нас не пускали на пятак и мы туда не лезли», — продолжал тренер «Автомобилиста».

Мартемьянов: «Салават» сыграл очень организованно, чувствуется тренерская рука

Когда не пускают на пятак, выбирать точки атаки не приходится. InStat насчитал у «Автомобилиста» за серию 47 бросков с закрытом обзором у вратаря против 27 у «Салавата». Но только пять «слепых» бросков по воротам Метсолы были из убойной дистанции. Остальные наносились от бортов или от самой синей линии. Для Коваржа же, как минимум, треть бросков такого типа таила в себе реальную угрозу.

Серия «Автомобилист» — «Салават Юлаев» Фото: InStat

Игроки «Салавата» не расступались перед соперниками, а очень грамотно открывали для них ближний коридор для броска. Самая опасная траектория перекрыта, а Метсола готов к броскам в ближний угол. Для одного из лучших (если не лучшего) вратарей лиги по фиксации шайбы 15-20 таких бросков за матч – не нагрузка, а хорошая возможность держать себя в тонусе.

У Коваржа была полностью противоположная ситуация. Небольшое количество бросков, но чуть ли не каждый из них создавал трудности для вратаря. Чех закончил серию с ужасающим процентом контролируемых бросков – 49,5 (в регулярке – 74,0%). Проще говоря, каждый второй отскок шайбы от Коваржа мог привести к опасному добиванию, и соперник часто этим пользовался.

Якуб Коварж попрощался с «Автомобилистом»

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ставка «Автомобилиста» на броски верхом не сработала. Куда же ещё было бросать вратарю с ростом 175 см? Мартемьянов отлично знал Юху по работе в «Амуре», но многие его задумки разбились об организованную оборону соперника. Метсола без вопросов – красавец, но в Уфе он получил совершенно другую помощь от партнёров. Не может вратарь просто так перестать пропускать с тех точек, откуда ему ещё забивали в прошлом сезоне.

Карта слева – пропущенные голы Метсолы за сезон в «Амуре», справа – за сезон в «Салавате». Обратите внимание, насколько сузилась зона поражения ворот финна в составе уфимцев.

Голы в ворота Метсолы: сезон-2017/18 — сезон-2018/19 Фото: InStat

В Хабаровске финну было комфортно, а Уфа помогла ему стать лучшим вратарём текущего розыгрыша плей-офф. Если сравнивать прошлую регулярку и нынешнюю, то в «Амуре» Юха контролировал 67% бросков и отскоков, а в «Салавате» все — 82%.

Ближе всего к своей цели подопечные Мартемьянова были в третьей игре. Тогда Белоусов и Да Коста попали по разу в перекладину, а бросок Трямкина в овертайме пришёлся в черенок клюшки Метсолы. Но после того матча в серии осталась только одна команда. Тренеры «Автомобилиста» задёргались, поменяли всё большинство, а результат был тот же. Лидеры команды выглядели потерянными, отсюда вышли и глупые удаления Да Косты и Голышева в пятом матче. Мастерство игроков «Салавата» в сумме было выше и они уже не отдали эту серию.

Коварж: не считаю стыдным 1-4 от «Салавата», Уфа сильнее «Автомобилиста»

Игра в неравных составах

Спецбригады большинства Уфы ударно начали сезон, но потом их раскусили. Соперники быстро поняли, что Умарк и Ко разыгрывают шайбу на одном правом фланге, а другой схемы у Цулыгина не было. Уфимцам потребовалось время, чтобы перестроиться и разнообразить своё большинство.

В плей-офф у «Салавата» по-прежнему есть проблемы с реализацией большинства (всего 16,3% реализации), но оно хотя бы стало не таким предсказуемым и в нём есть место переводам на дальнюю штангу для Кугрышева/Ткачёва. Мы видим, откуда пропускал Коварж при игре «4 на 5» и видим, что «Салават» использовал эти же зоны для бросков в серии с «Автомобилистом».

Перед победным голом в третьем матче серии Цулыгин убрал из первой спецбригады Кугрышева и выпустил Ткачёва, ставшего автором голевой передачи. Он же забил первый гол в последнем матче серии. Самое интересное, что за всю регулярку Ткачёв сыграл с легионерами в формате «5 на 4» всего около пяти минут.

Теперь сравните это с тем, откуда забивал в регулярке «Автомобилист», и откуда игроки Мартемьянова атаковали в серии с «Салаватом». Чистая победа Цулыгина.

Гулявцев: СМИ поливали Цулыгина известно чем, а теперь взяли тряпки и отмывают

Мало того, по итогам двух раундов «Салават» лучшая команда плей-офф по игре в численном меньшинстве. Если СКА смог разобрать меньшинство «Локомотива», то ведущие звенья «Магнитки» и «Автомобилиста» не нашли приёма, как раскусить уфимцев.

Жарков – Хохряков, Кадейкин – Солодухин и пары защитников Семёнов – Сергеев, Гареев – Арзамасцев проделывают большую работу. Не только помогают отбиваться Метсоле. Посмотрите, как Жарков уровнял составы в овертайме шестого матча серии с «Магниткой». Мозякин и Ко должны были реализовывать большинство и переводить серию в седьмой матч. Жарков забрал у них этот шанс, а через несколько минут «Салават» забил победный гол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Единственная проблема «Салавата» в формате «4 на 5» — это Пётр Хохряков с процентом выигранных вбрасываний чуть выше 30%. Сам Хохряков – незаменимый игрок при игре в меньшинстве, но давать сопернику с первых секунд комфортно располагаться в зоне за счёт вбрасывания – это может ещё не раз аукнуться «Салавату». Такое уже было в четвёртой игре с «Металлургом», когда соперник быстро реализовал большинство после в чистую выигранного вбрасывания и сравнял счёт в серии 2-2.

Звено Кадейкина

Особого внимания заслуживает вся центральная ось уфимцев. Даже у ЦСКА и СКА сейчас нет настолько сбалансированной линии центральных нападающих. Кемппайнен, Бурмистров, Кадейкин и Хохряков могут быть полезны как в атаке, так и в обороне. Кто-то лучше, кто-то хуже, но ни у одного из них нет явного перекоса в ту или иную сторону. «Магнитка» и «Автомобилист» проиграли им битву за пятак.

О том, что звено Кадейкина захватило в заложники и не отпускало до конца серий тройки Мозякина и Да Косты говорилось уже много. Достаточно повторить, что Мозякин впервые не забил ни одного гола в плей-офф, а Доус не набрал ни одного очка в четырёх играх подряд (за всю регулярку у него был только один такой отрезок). Даже эта таблица не отражает в полной мере того, какую пользу они приносят «Салавату».

В плей-офф Солодухин блокирует на уровне ведущих защитников, а Кадейкин и Жарков – короли перехватов. Показатель больше трёх перехватов за матч – это уже очень приличный результат для нападающего, а Кадейкин и Жарков вышли на какой-то космический уровень. Для сравнения у лучших чекеров ЦСКА Ивана Телегина и Сергея Андронова в плей-офф в среднем 3.33 и 2.89 перехвата за матч соответственно. Даже Павел Дацюк (4.80) из СКА уступает по этому показателю Кадейкину.

Ещё один немаловажный момент — это количество удалений, заработанных для своей команды. В регулярке Кадейкин собрал для Умарка и Ко 16 удалений, Жарков – 22. Это не лучшие цифры в лиге по одиночке, но ни одна связка в КХЛ не давала своей команде 38 возможностей для большинства. Ещё десять раз соперники фолили на тройке Кадейкина в плей-офф. Получать в среднем почти одно большинство за матч от сдерживающей тройки – это вообще законно?

Канарейкин: легионеры помогли «Салавату», а Кадейкин сделал заявку на ЧМ

Травма Бурдасова не сделала «Салават» слабее

Травма Бурдасова (скорейшего выздоровления Антону), возможно, даже сыграла на руку «Салавату» в плей-офф. Антон Бурдасов до Кубка Карьяла – это гол в каждой второй игре (13 голов, в том числе 3 – СКА, 2 – «Ак Барсу», 1 – ЦСКА). После — это человек, которого оказывается ждут в «Лос-Анджелесе» или на худой конец в «Ак Барсе» (6 голов, из которых два — «Сочи» и по одному «Куньлуню», «Авангарду», Минску и Риге).

У Бурдасова худший показателей полезности («-15») в команде за регулярку. Следом идут Основин («-8») и Фёдоров («-7»), которые покинули Уфу ещё по ходу сезона. Бурдасов получил «-2» в единственном матче плей-офф с «Магниткой» (1:2 ОТ). Только 7 из 19 голов форварда были забиты в формате «5 на 5», без него команда выиграла 9 из 10 матчей плей-офф… Это свой человек для Уфы, его здесь любят и уважают, но кажется мыслями он уже в следующем сезоне.

Итог

Цулыгин хорошо разобрался в сильных и слабых сторонах своей команды. Чтобы играть в красивый и атакующий хоккей, «Салавату» нужно на 70% процентов обновить линию оборону. Дело не в том, что команде не хватает атакующих защитников, напротив, есть Ларсен, Коледов, Арзамасцев, Сергеев и отчасти Панин, умеющие подключаться к атакам и распоряжаться шайбой. Дело в том, что при такой манере игры мало кто из них способен поддерживать безопасность своих ворот на должном уровне. Поэтому Цулыгин предпочёл риску надёжность. Не защитники помогают атаке, а нападающие обороне. И если в регулярке креативщики «Салавата» были готовы застрелиться от таких требований даже несмотря на две победы над СКА, то в кубковых играх и не думают ставить свои интересы выше команды.

В плей-офф «Салават» пока ни разу не пропустил больше двух шайб за матч и имеет лучшее меньшинство в розыгрыше. При этом команда не стала играть по другой тактике. Она докрутила свои сильные стороны, подтянула слабые и по сравнению с регуляркой склонила эти 1-2 шайбы разницы в счёте на свою сторону.

Цулыгин не сломался под давлением и не отступил от своих принципов. Сколько раз его отправляли в отставку, а он всё так же продолжал через матч поздравлять соперников с победой на пресс-конференциях и ждал, когда наступит время его команды. 21 тренер уже в отпуске, а Цулыгин вместе со своей командой продолжает биться за Кубок Гагарига.

Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Цулыгина?