Жиру: попасть в плей-офф будет очень трудно, всё пошло не по нашему сценарию

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру оценил шансы команды на попадание в плей-офф.



После поражения со счётом 1:3 в игре с «Вашингтон Кэпиталз» «лётчики» остались на 10-м месте в Восточной конференции, а отставание от кубковой восьмёрки увеличилось до восьми очков. Клубу из Пенсильвании осталось провести шесть матчей до конца регулярного чемпионата.



«Сейчас попасть в плей-офф уже будет очень трудно. Две недели назад мы были уверены в себе, но потом всё пошло не по нашему сценарию», — приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.

Ближайший матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» проведёт с «Торонто Мэйпл Лифс», который располагается на 3-м месте в Атлантическом дивизионе.