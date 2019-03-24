«Вашингтон» во второй раз в истории выиграл все 4 игры с «Филадельфией» в сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда одержала победу со счётом 3:1.



«Вашингтон» в четвёртый раз в сезоне обыграл «лётчиков». Это лишь второй случай в истории столичного клуба — в сезоне-2006/07 «Кэпиталз» четырежды победили клуб из Пенсильвании, не проиграв ни одного матча.



Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Тома Уилсона. Одним из ассистентов канадца выступил Александр Овечкин, набравший 1206-е очко в карьере и обошедший Венсана Дамфуса. Во втором игровом отрезке Трэвис Бойд укрепил преимущество «столичных», на что «Флайерз» ответили голом Якуба Ворачека, реализовавшего численный перевес. В третьей двадцатиминутке Якуб Врана снова увеличил преимущество хозяев до двух шайб и установил окончательный счёт.

Овечкин – 47-й в истории, впереди – Кросби. Но где же голы? Капитан «Вашингтона» не смог забить в седьмом из последних восьми матчей. Его команда всё равно выиграла.