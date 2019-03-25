Бэрри — о борьбе «Колорадо» за плей-офф: это очень весело, надо ценить момент

Защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри поделился мнением о борьбе клуба за место в плей-офф.



«Мы всё ещё находимся в ситуации, когда судьба находится в наших собственных руках. Надо просто двигаться дальше. Нас ждут важные матчи. Не хочется снова всё откладывать на последний матч, но если это случится, так тому и быть. Мы находимся в разгаре битвы, так что нас ждут важные шесть встреч.



Если в конце марта ты все еще принимаешь участие в матчах, которые имеют значение, значит что-то ты делаешь правильно. Все именно так. Это интересно, порой очень волнительно, но когда ты выходишь на лёд, то об этом не думаешь. Тем не менее все это очень весело. Надо ценить момент», — цитирует Бэрри официальный сайт лиги.



Расклады и интриги на финише регулярки НХЛ. Кто и с кем сыграет в плей-офф? «Тампа» может побить исторический рекорд, а «Коламбус» потерять всё.