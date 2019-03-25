Трамп — об Овечкине: его называют Александром Великим

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в Кубке Стэнли 2018 года.



В Овальном кабинете Трамп сказал про Овечкина: «Его называют Александром Великим. Все только и говорили о победе «Вашингтона». Я не мог заставить людей сфокусироваться на важных делах, которыми мы занимались».



Напомним, «Вашингтон» впервые в истории выиграл главную награду Национальной хоккейной лиги. Ранее Белый дом был закрыт для посещений, но традиция теперь вновь осуществлена. Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

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