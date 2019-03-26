Трамп: посмотрите на руки Овечкина! У меня нет выбора, я его фанат

Президент США Дональд Трамп эмоционально высказался о российском нападающем Александре Овечкине во время визита «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом.



«У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!» — приводит слова Трампа в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.



Визит посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. От визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.