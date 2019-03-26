Марло догнал Челиоса по матчам в НХЛ — они делят шестое место за всю историю

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Флориду Пантерз» — 7:5. Особо результативным вышел стартовый период, который закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Для нападающего «Торонто» Патрика Марло этот матч стал 1651-м в НХЛ. Ветеран НХЛ повторил результат занимающего шестое место Криса Челиоса.

Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756) топ-3 замыкает Яромир Ягр (1733). В пятёрку лучших также входят Рон Фрэнсис (1731) и Марк Рекки (1652).

За карьеру в НХЛ на счету 39-летнего канадского нападающего 551 заброшенная шайба и 615 результативных передач при показателе полезности "-13". Контракт Марло рассчитан до конца сезона-2019/20.