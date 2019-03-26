Тренер «Бостона»: «Тампа» продемонстрировала всем, почему идёт первой

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5). По ходу матчи «мишки» вели со счётом 4:2, но упустили преимущество и проиграли в основное время.

«Да, соперник вернулся после счёта 2:4 и показал свой характер. «Тампа» продемонстрировала всем, почему они идут первыми. Значит, они больше нас хотели победить», — констатировал наставник «Бостона».

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос. Он оформил дубль и сделал 2 результативные передачи. Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров. У «Бостона» дубль оформил Брэд Маршан, по голу на счету Чарли Койла и Брэндона Карло.