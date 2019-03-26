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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший покер в игре с «Флоридой Пантерз» (7:5). Он вышел на второе место в снайперской гонке с 45 голами. Таварес отстаёт от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на три шайбы. На счету Тавареса, проводящего первый сезон за канадский клуб, в нынешнем регулярном чемпионате 86 (45+41) очков.

Второй звездой признан вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джек Кэмпбелл, отыгравший на ноль в игре с «Калгари Флэймз» (3:0). Американский вратарь отразил 42 броска.

Замкнул тройку лучших голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, отразивший 45 бросков в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1).

Голкипер «Нью-Джерси» Шнайдер пропустил гол с центра площадки
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