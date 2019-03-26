Муранов: молодёжный чемпионат мира заканчивал сразу с двумя переломами

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов поделился воспоминаниями о молодёжном чемпионате мира 2019 года.

«Брагин называл меня новым Телегином? Валерий Николаевич — большой специалист. Не могу с ним спорить. Телегин действительно классный профессионал, шайбу хорошо сохраняет. Бывает, наблюдаю за ним. Тем более в плей-офф, когда мы друг против друга играли.

Турнир? Как обычно, чуть-чуть не хватило. Очень обидно было американцам в полуфинале уступить. Мы их и перебегали, и переиграли. Уверен, что если бы сборную США прошли, то и финал бы взяли. У нас команда была самая мощная на этом турнире. Заканчивал турнир сразу с двумя переломами — руки и ребра. На самом деле со сломанной рукой сыграл гораздо больше матчей. Но сейчас всё хорошо срослось. Почти ничего не видно", — цитирует Муранова официальный сайт московского «Динамо».

Муранов до марта не сыграет за «Динамо» из-за травмы, полученной на МЧМ-2019