Куинн — о 2:5 с «Питтсбургом»: Георгиев был самой меньшей из наших проблем

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:5). Российский вратарь отразил 31 бросок.

«Георгиев был надёжен. Он не был великолепен, но сыграл надёжно. Сегодня он был самой меньшей из наших проблем», – сказал Куинн.

В составе победителей дубль оформил Теодор Блюгерс, заброшенными шайбами также отметились Ник Бьюгстад, Джастин Шульц и Мэтт Каллен. У «Рейнджерс» отличились Брендан Лемье и Винни Леттьери.



На счету Павла Бучневича результативная передача, 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.21 на льду (2.48 – в большинстве). У Владислава Наместникова показатель полезности «-2», бросок, 4 силовых приёма и блок-шот за 17.58.