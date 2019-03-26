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Франсис Паре покидает «Автомобилист»

Франсис Паре покидает «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Франсис Паре покидает екатеринбургский «Автомобилист», хоккеист попрощался с командой в своём «инстаграме». Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова завершили сезон, проиграв во втором раунде Кубка Гагарина уфимскому «Салавату Юлаеву» (1-4).

«Спасибо всем за то, что сделали эти два года для нашей команды просто невероятными! Город позаботился обо мне и моей семье. Мы горды назвать Екатеринбург своим русским домом!», — написал Паре, сопроводив пост хэштэгами #pakapaka #dasvidaniya.

31-летний канадский форвард в прошедшем регулярном чемпионате за 58 матчей записал в актив 35 (16+19) баллов при показателе полезности "+12" и восьми минутах штрафного времени. В пяти играх Кубка Гагарина Паре забросил одну шайбу.

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