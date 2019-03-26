Джохансен: «Нэшвилл» здорово пахал, но нельзя терять фокус на Кубке Стэнли

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен поделился эмоциями после завоевания путёвки в плей-офф Кубка Стэнли.



«Это хорошее чувство. Мы завершаем марафон в 82 матча, в котором очень здорово пахали. Это отличное выступление, которое даёт нам повод для гордости в регулярном чемпионате. Хотя впереди ещё много работы — уже в плей-офф. Посмотрите на нашу команду, и вы увидите глубину состава. У нас собрано много великолепных игроков. Мы сплочены общей идеей. Черт возьми, мы очень хорошая команда! Нам нужно не терять фокус на Кубке Стэнли и наслаждаться самой игрой в плей-офф. Возвращаться домой, ложиться в постель, чтобы наутро снова идти на любимую работу», — цитирует Джохансена официальный сайт лиги.

Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки «Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.