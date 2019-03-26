Женская сборная Монголии сыграет на Кубке Азии, год назад в стране было 4 игрока

Женская хоккейная сборная Монголии дебютирует на Кубке Азии 2019 года, информирует Inside The Games. Команда заявилась на турнир и сыграет в одной группе с командами Кувейта, ОАЭ, Филиппин и Индии.



В прошлом году Федерация хоккея Монголии зафиксировала только четыре женщины-хоккеистки на страну, но теперь набрался полный состав для сборной. Тренирует команду вице-президент федерации хоккея, также в качестве тренеров выступают несколько игроков из мужской сборной.



Напомним, Федерация хоккея России сотрудничает с Монголией в вопросах создания и реализации программ развития спортивного судейства по хоккею в Монголии, проведения научно-методических конференций и семинаров для тренеров и менеджмента хоккейных клубов.