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Женская сборная Монголии сыграет на Кубке Азии, год назад в стране было 4 игрока

Женская сборная Монголии сыграет на Кубке Азии, год назад в стране было 4 игрока
Хоккей / Прочие

Женская хоккейная сборная Монголии дебютирует на Кубке Азии 2019 года, информирует Inside The Games. Команда заявилась на турнир и сыграет в одной группе с командами Кувейта, ОАЭ, Филиппин и Индии.

В прошлом году Федерация хоккея Монголии зафиксировала только четыре женщины-хоккеистки на страну, но теперь набрался полный состав для сборной. Тренирует команду вице-президент федерации хоккея, также в качестве тренеров выступают несколько игроков из мужской сборной.

Напомним, Федерация хоккея России сотрудничает с Монголией в вопросах создания и реализации программ развития спортивного судейства по хоккею в Монголии, проведения научно-методических конференций и семинаров для тренеров и менеджмента хоккейных клубов.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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