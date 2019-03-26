Хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с голкипером Валттери Игнатьевым, информирует официальный сайт команды. Также сообщается, что форвард Мика Ниеми подписал новый контракт на один сезон.



19-летний Игнатьев провёл сезон в рядах клуба «Киекко-Вантаа», отразив в общей сложности 90,16% бросков. По количеству сухих матчей (четыре) он занял по итогам регулярного чемпионата «Местиса» разделённое первое место. Игнатьев представлял «Йокерит» в юниорском возрасте, а в последние годы он играл помимо «Киекко-Вантаа» в «Блюз» и ТПС.



Для 31-летнего Ниеми прошлый сезон был уже третьим в составе «Йокерита». В завершившемся регулярном чемпионате центральный нападающий выходил на лёд в 54 матчах, набрав в них 14 (5+9) очков.



«Игнатьев – это многообещающий молодой голкипер, очень сильно проведший свой первый сезон во взрослых лигах. В следующем сезоне он присоединится к тройке наших вратарей. Он обладает хорошим потенциалом для того, чтобы расти и прогрессировать большими шагами.



Ниеми – это надёжный центрфорвард, умеющий и атаковать, и обороняться. Он обладает важными для команды особыми качествами и способен успешно действовать как в противоборствах, так и на точке вбрасывания», − рассказал генеральный менеджер клуба Яри Курри.

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