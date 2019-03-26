Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к ледовым тренировкам после травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Уэс Кросби со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Тренер отметил также, что в восстановлении россиянина виден большой прогресс.



Россиянин получил травму во время матча «пингвинов» с «Сент-Луисом», когда его ударом в корпус атаковал защитник «музыкантов» Роберт Бортуццо. Никакого наказания за свои действия Бортуццо не понёс.

Посмотреть видео можно также в «Твиттере».



Недавно Евгений набрал 1000-е очко в карьере, и в нынешнем регулярном чемпионате он является вторым бомбардиром команды (71 очко в 66 матчах), уступая только Сидни Кросби.