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Евгений Малкин вернулся к ледовым тренировкам

Евгений Малкин вернулся к ледовым тренировкам
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к ледовым тренировкам после травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Уэс Кросби со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Тренер отметил также, что в восстановлении россиянина виден большой прогресс.

Россиянин получил травму во время матча «пингвинов» с «Сент-Луисом», когда его ударом в корпус атаковал защитник «музыкантов» Роберт Бортуццо. Никакого наказания за свои действия Бортуццо не понёс.

Посмотреть видео можно также в «Твиттере».

Недавно Евгений набрал 1000-е очко в карьере, и в нынешнем регулярном чемпионате он является вторым бомбардиром команды (71 очко в 66 матчах), уступая только Сидни Кросби.

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