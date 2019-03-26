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Ткачук — о критике Даути: после таких слов сплю как младенец

Ткачук — о критике Даути: после таких слов сплю как младенец
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуб НХЛ «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поделился мнением о критике со стороны защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути. Напомним, Даути выразил уверенность, что Ткачука не уважает большая часть игроков лиги.

«Слова Даути? Меня это не беспокоит и не удивляет. Я буду спать как младенец. Могу сказать, что я не буду беспокоиться о таких вещах», – приводит слова Ткачука в своём «твиттере» североамериканский журналист Уэс Гилбертсон.

21-летний Мэтью Ткачук — сын легендарного нападающего Кита Ткачука, в нынешнем сезоне он набрал 76 (34+42) баллов в 75 играх.

Напомним, Ткачук два года назад получал дисквалификацию на две игры за удар локтем Даути. Помимо дисквалификации, молодого форварда тогда оштрафовали на $ 10 тыс.

Даути: я не уважаю Ткачука, его в НХЛ почти никто не уважает
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