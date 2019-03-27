Артемий Панарин прервал 12-матчевую безголевую серию

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 17 секунд, забросил шайбу и закончил матч с показателем полезности «+1». Российский форвард прервал 12-матчевую безголевую серию. В последний раз до этого матча Артемию удавалось отличиться в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ), которая состоялась 1 марта.

«Коламбус» остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 88 очков. От «Монреаль Канадиенс» команда Джона Тортореллы отстаёт на два балла, имея игру в запасе.