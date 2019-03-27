Карлсон стал пятым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 400 очков в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев.

Статистика Джона Карлсона в регулярном сезоне-2018/19

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметился заброшенной шайбой. За счёт этой шайбы американский защитник добрался до отметки в 400 очков за карьеру. В истории клуба Карлсон стал пятым защитником, кому покорилась эта отметка.

Клубный рекорд принадлежит Калле Юханссону (474 очка), второе место занимает Скотт Стивенс (429), топ-3 замыкает Кевин Хэтчер (426). Российский защитник Сергей Гончар занимает четвёртое место с 416 очками за «столичную» команду.