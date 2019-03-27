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«Анахайм» обыграл «Ванкувер», «Чикаго» в гостях уступил «Аризоне»

«Анахайм» обыграл «Ванкувер», «Чикаго» в гостях уступил «Аризоне»
Хоккей / НХЛ

«Анахайм Дакс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Кэнакс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Сэм Стил, который оформил хет-трик.

В параллельном матче «Аризона Койотс» прервал серию из пяти поражений, дома обыграв «Чикаго Блэкхоукс» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил форвард Ник Казинс.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 5
2:1, 0:2, 2:2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Стил – 09:09 (5x5), 1:1 – Виртанен (Шаллер, Бигл) – 12:50 (5x5), 2:1 – Эдлер (Ливо, Стечер) – 19:00 (5x5), 2:2 – Стил (Шервуд) – 32:16 (5x5), 2:3 – Стил – 39:09 (бул), 2:4 – Ракелль (Хенрик, Терри) – 47:44 (5x4), 2:5 – Шервуд – 51:22 (5x5), 3:5 – Ливо – 53:34 (5x5), 4:5 – Пирсон (Стечер, Хорват) – 54:28 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Казинс (Экман-Ларссон) – 45:40 (5x4)
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