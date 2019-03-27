«Анахайм» обыграл «Ванкувер», «Чикаго» в гостях уступил «Аризоне»

«Анахайм Дакс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Кэнакс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Сэм Стил, который оформил хет-трик.

В параллельном матче «Аризона Койотс» прервал серию из пяти поражений, дома обыграв «Чикаго Блэкхоукс» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил форвард Ник Казинс.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.