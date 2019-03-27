21-летний Сэм Стил повторил достижение Эрика Линдроса и Теэму Селянне

«Анахайм Дакс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Кэнакс» третьим кряду.

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Сэм Стил, который оформил хет-трик. 21-летний канадец стал третьим новичком за всю историю НХЛ, которому удалось забросить три шайбы в матче, при этом реализовав буллит в игровое время. Стил повторил достижение Эрика Линдроса (26 декабря 1992 года) и Теэму Селянне (9 марта 1993 года).

Видео также можно посмотреть в «твиттере» пресс-службы НХЛ.

Примечательно, что до матча с «Ванкувером» на счету дебютанта НХЛ была только одна шайба в карьере. Стил (21 год 51 день) стал самым молодым автором хет-трика в истории «Дакс», превзойдя достижение Бобби Райана (21 год 297 дней)