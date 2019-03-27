КХЛ не стала исключать ни один клуб из числа участников

Сегодня, 27 марта, в Москве состоялся совет директоров КХЛ, по итогам которого принято решение не исключать ни один клуб из числа участников чемпионата.

Под угрозой находились три последних клуба рейтинга — «Адмирал», «Амур» и «Северсталь», а также «Слован», который ещё не предоставил финансовых гарантий на следующий сезон.

23 марта 2018 года большинством голосов членов совета директоров была утверждена стратегия развития Континентальной хоккейной лиги до 2023 года. В документе было заявлено о необходимости изменения состава участников чемпионата КХЛ за счёт сокращения количества клубов до 24.

Помимо главного вопроса об исключении какой-либо команды из КХЛ на совете директоров будут подняты и другие темы. Например, будут обсуждаться важные финансовые вопросы, а также стоит ждать новостей по структуре календаря на следующий сезон.