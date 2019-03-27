Цулыгин: Кадейкин не тренировался из-за болезни, Бурдасов занимается на земле

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о подготовке к финалу Восточной конференции с «Авангардом», а также о состоянии травмированных игроков. Серия начнётся 29 марта в Балашихе.

«Подготовка идёт в штатном режиме, всё, как мы и рассчитывали. Думаю, восстановиться удалось. Было достаточно времени: и отдохнули, и покатались.

Кадейкина не было на тренировке, потому что он сегодня приболел, не могу сказать, насколько серьёзно, вчера он катался. Дисквалификация Бурмистрова на два матча — большая потеря для нас. У нас и в ВХЛ-то из центров – Бусаров, Кузьмин травмирован, Бобылёв вообще не имеет опыта игры, ему рано ещё. Он хорошо играет, но там совсем другие игры.

Бурдасов тренируется на земле, пока изменений нет, на лёд не вышел. Занимается велосипедом, пробежками», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.