В «Словане» рассказали, почему ещё не подали документы на следующий сезон КХЛ

Пресс-служба хоккейного клуба «Слован» прокомментировала тот факт, что братиславский коллектив ещё не подал документы для участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, помимо «Слована» лига не получила необходимых документов от рижского «Динамо», а заявка китайского «Куньлунь Ред Стар» потребовала уточнения.



«Наш клуб действительно ещё не предоставил КХЛ все необходимые документы. Руководство «Слована» находится на завершающей стадии переговоров с потенциальным новым мажоритарным акционером, который, как ожидается, обеспечит финансовую возможность для клуба продолжать принимать участие в КХЛ. Решение должно быть принято к концу марта», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе.