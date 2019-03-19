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В «Словане» рассказали, почему ещё не подали документы на следующий сезон КХЛ

В «Словане» рассказали, почему ещё не подали документы на следующий сезон КХЛ
Хоккей / КХЛ

Пресс-служба хоккейного клуба «Слован» прокомментировала тот факт, что братиславский коллектив ещё не подал документы для участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, помимо «Слована» лига не получила необходимых документов от рижского «Динамо», а заявка китайского «Куньлунь Ред Стар» потребовала уточнения.

«Наш клуб действительно ещё не предоставил КХЛ все необходимые документы. Руководство «Слована» находится на завершающей стадии переговоров с потенциальным новым мажоритарным акционером, который, как ожидается, обеспечит финансовую возможность для клуба продолжать принимать участие в КХЛ. Решение должно быть принято к концу марта», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе.

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