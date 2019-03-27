Чернышенко: хотели бы, чтобы в КХЛ были ещё более высокооплачиваемые звёзды

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал разницу в бюджетах у клубов лиги и скорое введение жёсткого потолка зарплат, и заявил, что КХЛ хочет, чтобы было больше высокооплачиваемых звёзд.

«Председатель совета директоров Геннадий Тимченко всем напомнил, что жёсткому потолку быть. Сейчас активная фаза комплектования команд. Все клубы должны понимать это, заключая контракты с игроками. Из позитивного хочу заметить, что мы уже наблюдаем выравнивание бюджетов. Разница между топ-5 и последними пяти по бюджетным ведомостям уже снизилась на 15%: с 5,8 раз до 4,9. Нас этот показатель всё равно не устраивает, будем продолжать действия на выравнивание конкурентоспособности клубов.

Хочу сказать, что потолок зарплат уже сейчас не превышают 17 клубов, что является хорошим результатом. В рисковой зоне находятся восемь клубов, из которых четыре безболезненно преодолеют этот барьер. Сложнее будет четырём топовым клубам. В основном видим, что превышение потолка зарплат происходит из-за того, что четвёртым пятёркам переплачивают по сравнению с первыми. Мы не во всём можем сравнивать себя с НХЛ, но с точки зрения разницы между первой и четвёртой пятёрками у нас разница от 2 до 6 раз, а там от 7 до 11. Это является источником оптимизации, чтобы у нас не было переплаты середнякам. Наоборот, мы бы хотели, чтобы у нас были ещё более высокооплачиваемые звёзды", — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.