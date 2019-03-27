Есмантович: высказал мнение о потолке зарплат, ещё не раз обсудим это с КХЛ

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович подвёл итоги заседания, на котором были подведены итоги регулярного чемпионата и намечены контуры следующего сезона.
«Прошлись по повестке, определили стратегию на следующий сезон, продолжаем работать, развивая клубы и лигу. Подтвердили, что состав участником на данный момент оптимален. Дальний Восток является тем регионом, который надо поддерживать. Если говорить об аренде, то ЦСКА за то, чтобы она была.
Я высказал своё мнение по поводу потолка зарплат, предположив, как будет выглядеть национальная сборная после его принятия. Лига услышала это мнение и, я думаю, мы на эту тему не раз ещё поговорим», – цитирует Есмантовича официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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