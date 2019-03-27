Стал известен состав олимпийской сборной России на товарищеские матчи в Минске

Штаб сборной России объявил состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на выставочные матчи со сборной Беларуси.



Вратари: Артём Загидуллин («Металлург» Мг), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М).



Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все — «Локомотив»), Николай Демидов («Сибирь»), Егор Рыков («ХК Сочи»), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Евгений Кулик («Спартак»), Иван Мищенко («Адмирал»).



Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все — «Локомотив»), Артём Фёдоров, Антон Злобин, Александр Хохлачёв (все — «Спартак»), Артём Михеев («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Игорь Руденков («Амур»), Артём Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба — «Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Богдан Якимов («Северсталь»).



Тренерский штаб отправится в Минск в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренер Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.



Выставочные матчи между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России состоятся 5 и 6 апреля в Минске на «Чижовка-Арене». Начало матчей – в 20:00 и 17:00 мск.