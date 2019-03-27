Нельсон — о Бобровском: нужно создавать хаос на его пятачке, иначе не победишь

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон высоко оценил игру российского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.



«Бобровский играет спокойно и уверенно, делает кучу сейвов. И когда сталкиваешься с таким матёрым вратарем, нужно создавать хаос на его пятачке, оказывать больше давления. Иначе не победишь», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.



В матче с «островитянами» (4:0) Бобровский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Сергей оформил восьмой «сухарь» и установил новый личный рекорд по количеству матчей на ноль за один регулярный чемпионат.



«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка, но у «жакетов» есть игра в запасе по сравнению с «Монреаль Канадиенс».

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