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Цуккарелло оказался на льду, получив удар от одноклубника на тренировке

Цуккарелло оказался на льду, получив удар от одноклубника на тренировке
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло оказался на льду во время очередной тренировки команды.

Норвежский хоккеист получил удар от одноклубника, но при этом избежал серьёзной травмы. По информации пресс-службы «звёзд», с игроком всё в порядке.

В настоящий момент Цуккарелло продолжает восстановление после травмы руки. Форвард получил повреждение в первой игре за клуб из Техаса, блокируя бросок соперника. До травмы Цуккарелло успел отметиться голом и результативной передачей.

Матс был обменян в «Даллас Старз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.

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Посмотреть видео можно на странице «Далласа» в «Твиттере».

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