Цуккарелло оказался на льду, получив удар от одноклубника на тренировке

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло оказался на льду во время очередной тренировки команды.
Норвежский хоккеист получил удар от одноклубника, но при этом избежал серьёзной травмы. По информации пресс-службы «звёзд», с игроком всё в порядке.
В настоящий момент Цуккарелло продолжает восстановление после травмы руки. Форвард получил повреждение в первой игре за клуб из Техаса, блокируя бросок соперника. До травмы Цуккарелло успел отметиться голом и результативной передачей.
Матс был обменян в «Даллас Старз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.
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Посмотреть видео можно на странице «Далласа» в «Твиттере».