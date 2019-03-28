Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.



Первой звездой дня назван нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) чешский форвард забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. Пастрняк в третий раз за сезон оформил хет-трик в игре с командой оригинальный шестёрки — ранее он забивал по три гола в играх с «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз».



Второй звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3).



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 Б) форвард отметился голом и победным броском в серии буллитов.

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