Монтгомери: не впал в панику из-за травмы Бишопа, ведь у нас есть Худобин

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери считает, что в его распоряжении есть два отличных вратаря. В матче с «Калгари Флэймз» (2:1) Бен Бишоп получил травму, а сменивший его Антон Худобин отразил 15 бросков из 16 и помог команде одержать победу.



«Когда Бишоп получил повреждение и покинул площадку, я не сильно переживал по этому поводу и не впадал в панику, потому что у нас есть Худобин. В распоряжении «Далласа» два отличных вратаря, так что нам в этом плане очень повезло. Бишоп должен вернуться в строй со дня на день.



Сейчас команда демонстрирует отличный хоккей. Игроки делают всё, чтобы помочь вратарям. Голкиперы выручают команду, но полевые хоккеисты стремятся зачистить пятачок, чтобы не предоставить соперникам второго шанса», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «Далласа».