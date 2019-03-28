Тот случай, когда СКА – аутсайдер. «Предсказамус» в финале Запада

В КХЛ прошёл весьма интересный регулярный чемпионат, неплохие два раунда плей-офф, но до финала Запада добрались те, кого там ждали ещё с августа. Очередное «армейское» противостояние за право сыграть в финале Кубка Гагарина. В четвёртый раз за последние пять лет главные богачи лиги сойдутся между собой. Может быть, кому-то это однообразие и надоело, но нельзя не согласиться, что каждая встреча ЦСКА и СКА в плей-офф сулит хоккей высочайшего уровня и максимально нервное напряжение. Вряд ли в этот раз получится как-то иначе.

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Что интересно: в нынешнем плей-офф обе команды совсем не выглядят непобедимыми. «Спартак» показал, как нужно бороться со СКА, а «Локомотиву» не хватило опытных игроков, чтобы зацепиться за серию. Московское «Динамо» продемонстрировало, что с ЦСКА вполне можно соревноваться в движении и выдерживать «армейские» скорости, вот только при этом неплохо бы забрасывать больше одной шайбы за игру. Да, питерцы и москвичи в целом без проблем дошли до третьего раунда, но их предыдущие соперники указали на слабые места оппонентов.

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Это будет знатная битва, но и в нашем конкурсе прогнозов разворачивается бескомпромиссная борьба. Каково мнение наших Нострадамусов относительно «армейской» дуэли?

ЦСКА – СКА – 24-8

А мнение таково, что СКА идёт аутсайдером в наших ставках на финал Запада. На питерских «армейцев» ставит лишь каждый четвёртый респондент. Сильно удивляться такому раскладу не приходится: ЦСКА показывает очень мощный хоккей на протяжении всего сезона, но самое главное – подопечные Игоря Никитина выиграли все четыре матча у «армейских» коллег в регулярке. СКА в гладком первенстве ничего не мог поделать с красно-синими, поэтому в их выход в финал и не верит большинство опрошенных.

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Но восемь человек всё-таки будут переживать за СКА с удвоенной энергией. Половина из них поставила на счёт 4-2, ещё трое ждут семиматчевый триллер со счастливым для питерцев концом, а смелее всех ставка комментатора КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Дениса Казанского. Он полагает, что СКА разберётся с принципиальным соперником в пяти встречах. Вообще, дивизион «Эксперты и Ерыкалов» отличился непопулярным мнением. Ровно половина из этой команды прогнозирует победу СКА, включая одного из лидеров общего зачёта Игоря Еронко.

Однако Павел Лысенков, находящийся на первом месте после двух раундов, ставит на ЦСКА со счётом 4-2 – и это самое распространённое мнение среди всех респондентов. Шестиматчевый финал Запада с итоговым триумфом московских «армейцев» ждут ещё 15 человек. У счёта 4-3 в пользу ЦСКА шесть последователей, а обозреватель «Чемпионата» Максим Замятин и редактор «Red Bull Шлем и Краги» Александр Малышев полагают, что хоккеисты Игоря Никитина управятся в пяти встречах.

Таковы прогнозы наших Предсказамусов. Немного скучные, как и сам факт очередной встречи ЦСКА и СКА в финале Запада, но рисковать на решающем этапе конкурса никто не хочет. Остаётся надеяться, что уровень хоккея в финале Запада заставит нас забыть обо всех раскладах, и мы просто будем наслаждаться игрой.