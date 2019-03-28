«Авангард» отказал талисману «Салавата» в возможности работать в Балашихе

Хоккейный клуб «Авангард» отказал талисману уфимского «Салавата Юлаева» в возможности работать на матчах серии в Балашихе, информирует «Салават» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Талисман призвал болельщиков поддерживать Уфу ещё сильнее.



На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1), но при этом потеряли из-за травм нападающих Илью Михеева и Дениса Зернова. Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).



В нынешнем регулярном чемпионате команды провели четыре игры друг с другом. «Салават» выиграл первый матч в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

Михайлов: «Авангард» — более жёсткая команда, «Салават» — помягче, похитрее