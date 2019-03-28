Михайлов: «Авангард» — более жёсткая команда, «Салават» — помягче, похитрее

Легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов поделился ожиданиями от финалов конференций КХЛ. Сегодня, 28 марта, ЦСКА встретится в Москве со СКА. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Я считаю, что «армейская» серия — кульминация всего клубного хоккейного сезона. Наверное, это будут самые напряжённые матчи года, жду очень интересного хоккея, но, к сожалению, с небольшим количеством заброшенных шайб. Цена каждого гола будет очень высока.



«Авангард» — более жёсткая и агрессивная команда, «Салават Юлаев» — помягче, похитрее. Интересная серия! Может не уступить «армейской». Категорически не разделяю мнение букмекеров. В обеих сериях фаворита нет, шансы всех четырёх команд абсолютно равны», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Метсола: «Авангард» играет в более силовой хоккей, для нас это отличный вызов