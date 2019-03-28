Хафизуллин: приятно вспоминать, что серия идёт до четырёх побед

Защитник петербургского СКА Динар Хафизуллин поделился впечатлениями от проигрыша в первом матче серии плей-офф с московским ЦСКА (1:2).



«Приятно вспоминать, что серия идёт до четырёх побед… Сегодня шайба особо не шла в ворота соперника, да и Сорока хорошо стоит. Тренеры ставили задачу залезать на пятак. В моменте с нашим голом партнёры хорошо закрыли вратаря, спасибо им за это. Если честно, даже не слушал, почему не засчитали нашу вторую шайбу. Отменили и отменили.



37-12 по броскам в нашу пользу? ЦСКА хорошо реализует моменты, если есть момент – обязательно доведут до опасного броска. Все голы в наши ворота пришли из ничего», — приводит слова защитника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.