Тертышный: Кравцов отыграл нормально. Всем хотелось лучшего, но всё ещё впереди

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный оценил игру в нынешнем сезоне нападающего Виталия Кравцова.



«Возьмём статистику, ведь цифры не обманешь. В прошлом сезоне Кравцов сыграл 35 матчей, в этом — 50. Добавим матчи за сборную. Получится очень серьёзный объём работы. Большую часть прошлого сезона Виталий играл в третьем-четвёртом звене, ближе к концу чемпионата и плей-офф сложилась их связка с Шаровым и Кручининым, они выстрелили в кубковых матчах.



В этом году у него постоянно менялись партнёры по причине эпидемии травм. Когда на несколько матчей сложилось устойчивое сочетание Кравцова с Глинкиным и Полыгаловым — сразу пошли голы, в том числе и в большинстве. Уверен — если бы они играли вместе весь сезон, результаты были бы намного лучше. Хотя и сейчас у Виталия 21 очко, хороший показатель.



Ключевой момент — парень взрослеет, матереет. Нельзя перескакивать ступеньки роста, сразу взваливать на него груз ответственности. Всегда нужны опытные партнёры. Тот же Женя Кузнецов, с которым часто сравнивают Виталия, хотя они и разные по манере игры, в своё время играл с Чистовым и Булисом. И сочетание не менялось практически весь сезон. Так что нормально Виталий отыграл. Понятно, что всем хотелось лучшего, но всё ещё впереди», — приводит слова Тертышного официальный сайт КХЛ.

Кравцов не уедет в «Рейнджерс» до 30 апреля из-за пункта в регламенте КХЛ