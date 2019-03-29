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Ничушкин — первый игрок в истории НХЛ без голов и штрафных минут в 50+ матчах

Ничушкин — первый игрок в истории НХЛ без голов и штрафных минут в 50+ матчах
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин стал автором уникального достижения в истории Национальной хоккейной лиги.

24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом, кто за 50 и более матчей регулярного чемпионата не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут.

В последнем матче «Далласа» с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 Б) Валерий сыграл 9 минут 23 секунды, отметившись одним броском в створ. Безголевая серия воспитанника «Трактора» насчитывает уже 56 матчей со старта чемпионата.

В нынешнем сезоне на счету Ничушкина 10 (0+10) очков при показателе полезности «-4». В сезоне-2014/15 Валерий, выступая за «Даллас», не забросил ни одной шайбы, но тогда он провёл всего восемь матчей в регулярном чемпионате.

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